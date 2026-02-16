16 февраля 2026, 21:10

Журналист TNI Ратленд обвинил RT в подрыве западного влияния

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Автор The National Interest Питер Ратленд в статье «Из России с недоверием» заявил, что RT использует документальные фильмы как инструмент для ослабления позиций Запада и действует по более широкой российской стратегии.