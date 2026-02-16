Автор журнала The National Interest обвинил RT в подрыве западного влияния
Автор The National Interest Питер Ратленд в статье «Из России с недоверием» заявил, что RT использует документальные фильмы как инструмент для ослабления позиций Запада и действует по более широкой российской стратегии.
По его словам, документальные проекты канала вписываются в модель «информационной войны», цель которой — подорвать западное влияние. Ратленд утверждает, что часть материалов RT напоминает прямолинейную пропаганду, типичную для внутренней российской медиасреды, однако для международной аудитории применяется другой подход.
Он пишет, что на внешние рынки канал выпускает более «упакованный» контент. Речь идет о заметных, рассчитанных на клики роликах без очевидной политической окраски, которые должны притягивать зрителей и одновременно, по его мнению, размывать доверие к ведущим СМИ, создавая «поток лжи» и подпитывая сомнения в их достоверности.
Также автор отмечает, что фильмы RT нередко находят отклик у самых разных групп — как у левых, так и у правых — и собирают аудиторию не только в западных странах, но и в государствах Глобального Юга.
