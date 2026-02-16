«Останутся только воспоминания»: В РФ оценили угрозы главы МИД Эстонии

16 февраля 2026, 17:16

Сенатор Джабаров: От Эстонии останутся только воспоминания в случае удара по РФ

Фото: iStock/Golden_Brown

От Эстонии останутся одни воспоминания, если она попытается нанести удар вглубь России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью The Daily Telegraph о планах «перенести войну на территорию России и нанесении ударов вглубь страны».



Джабаров же отметил, что хорошо относится ко всем народам, однако в руководстве Эстонии, по его словам, «засели люди, которые не понимают иногда, что говорят» и провоцируют Россию в надежде крыться под защитой НАТО и ЕС.





«Если они пойдут на такие вещи, как наносить удар по территории России, то они получат мгновенный удар, после которого об эстонском государстве останутся только воспоминания. Я не угрожаю, но имейте совесть и ведите себя прилично, не заставляйте нас поднимать бровь лишний раз», — заявил Джабаров в разговоре с RT.