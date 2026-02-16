Рубио: США продолжат работу над урегулированием конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит попытки урегулировать конфликт на Украине. По его словам, Белый дом не намерен отказываться от посредничества, несмотря на критику.
Выступая на пресс-конференции в Будапеште вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Рубио отметил, что обычно международное сообщество поддерживает усилия по прекращению войн. Однако, по его словам, сейчас часть стран выражает недовольство действиями США.
Госсекретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены продолжать работу до тех пор, пока их участие будет носить «позитивный характер». Он добавил, что цель американской стороны — способствовать завершению конфликта дипломатическим путём.
