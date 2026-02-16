«Европейские ходоки»: Политолог подвел итоги Мюнхенской конференции
После Мюнхенской конференции в Москву приедет очередная партия «европейских ходоков». Так считает научный руководитель АНО социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и международных исследований», доктор исторических наук, участник СВО Антон Бредихин.
По словам Бредихина, конференция показала, что в Европе происходит какой-то интересный поворот. Он отметил, что европейцы начали осознавать «глубокую пропасть» в вопросе безопасности и взаимоотношениях с США. Тем временем Британия пересматривает свое отношение к ЕС, а Дания готова пойти на уступки в отношении Гренландии в обмен на более четкие контуры безопасности.
«Также прозвучали слова президента Франции Макрона о том, куда они денутся от России. И поэтому нужно строить с Москвой дальнейшую архитектуру безопасности и сотрудничества в регионе. На этом фоне прозвучали заявления о том, что Канада, которая находится под нажимом США, может вступить в ЕС. Это тоже интересный момент», — отметил Бредихин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он выразил уверенность, что после Мюнхенской конференции в Москву приедет очередная партия «европейских ходоков». Эксперт не исключил, что политики самых разных уровней будут добиваться заключения российско-европейского соглашения по новой системе безопасности.
При этом руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио в рамках саммита заявил, что США не собираются выходить из НАТО и желают видеть Европу в качестве партнера, а не подчиненного, пишут argumenti.ru.
«Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой», — заявил Рубио.
Однако его выступление на Мюнхенской конференции стало тревожным сигналом для Украины, отмечает издание. Он упомянул Киев всего один раз в контексте американского лидерства в переговорах по мирному урегулированию конфликта. Таким образом, акцент с поддержки Украины сместился на дипломатический процесс под контролем США.