16 февраля 2026, 14:47

Политолог Бредихин: После Мюнхенской конференции в Москву поедут «ходоки» из ЕС

Фото: iStock/Ruma Aktar

После Мюнхенской конференции в Москву приедет очередная партия «европейских ходоков». Так считает научный руководитель АНО социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и международных исследований», доктор исторических наук, участник СВО Антон Бредихин.





По словам Бредихина, конференция показала, что в Европе происходит какой-то интересный поворот. Он отметил, что европейцы начали осознавать «глубокую пропасть» в вопросе безопасности и взаимоотношениях с США. Тем временем Британия пересматривает свое отношение к ЕС, а Дания готова пойти на уступки в отношении Гренландии в обмен на более четкие контуры безопасности.





«Также прозвучали слова президента Франции Макрона о том, куда они денутся от России. И поэтому нужно строить с Москвой дальнейшую архитектуру безопасности и сотрудничества в регионе. На этом фоне прозвучали заявления о том, что Канада, которая находится под нажимом США, может вступить в ЕС. Это тоже интересный момент», — отметил Бредихин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой», — заявил Рубио.