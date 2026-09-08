Авторы мультсериала «Южный парк» высмеяли новые указы Трампа

08 сентября 2026, 23:50

Мультсериал «Южный парк» переименовали в «Южную Америку» после указов Трампа

Фото: Instagram* / @southpark)

Создатели мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер анонсировали переименование проекта. Теперь он будет называться «Южная Америка», говорится в их заявлении в соцсети X.