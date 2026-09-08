Авторы мультсериала «Южный парк» высмеяли новые указы Трампа
Создатели мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер анонсировали переименование проекта. Теперь он будет называться «Южная Америка», говорится в их заявлении в соцсети X.
Такой шаг авторы объяснили вдохновением от действий компаний Apple и Google, проявивших, по их словам, смелость и патриотизм. Смена названия уже отражена в официальном аккаунте шоу. Премьера 29‑го сезона запланирована на 16 сентября.
Инициатива последовала на фоне решения президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». Оно является частью системы Великих озёр и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся штат Нью‑Йорк и провинция Онтарио. Переименованию предшествовал ряд торговых разногласий с Канадой и одноимённой провинцией.
Премьер‑министр Канады Марк Карни подчеркнул, что в стране намерены и дальше использовать прежнее название водоёма. Тем временем сервисы карт Apple и Google уже отображает для пользователей в США новое название.
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