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Авторы мультсериала «Южный парк» высмеяли новые указы Трампа

Мультсериал «Южный парк» переименовали в «Южную Америку» после указов Трампа
Фото: Instagram* / @southpark)

Создатели мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер анонсировали переименование проекта. Теперь он будет называться «Южная Америка», говорится в их заявлении в соцсети X.



Такой шаг авторы объяснили вдохновением от действий компаний Apple и Google, проявивших, по их словам, смелость и патриотизм. Смена названия уже отражена в официальном аккаунте шоу. Премьера 29‑го сезона запланирована на 16 сентября.

Инициатива последовала на фоне решения президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». Оно является частью системы Великих озёр и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся штат Нью‑Йорк и провинция Онтарио. Переименованию предшествовал ряд торговых разногласий с Канадой и одноимённой провинцией.

Премьер‑министр Канады Марк Карни подчеркнул, что в стране намерены и дальше использовать прежнее название водоёма. Тем временем сервисы карт Apple и Google уже отображает для пользователей в США новое название.

Александр Огарёв

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