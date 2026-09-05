Трамп рассказал, сколько США заработали на чемпионате мира по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном экономическом эффекте от прошедшего чемпионата мира по футболу. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что турнир принёс американской экономике более 18 миллиардов долларов. Кроме того, турнир, по его словам, позволил обеспечить работой свыше 160 тысяч человек.
Чемпионат мира по футболу проходил в США, Мексике и Канаде. Финальный матч между национальными командами Испании и Аргентины состоялся 19 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Победу одержали футболисты европейской сборной.
Ранее «Монако» в матче Лиги 1 обыграл действующего чемпиона Франции «ПСЖ». В ключевом моменте результативным действием отметился российский полузащитник Александр Головин.
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