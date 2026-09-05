Трамп рассказал, сколько США заработали на чемпионате мира по футболу

05 сентября 2026, 02:38

Трамп: чемпионат мира по футболу принёс экономике США более 18 млрд долларов

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном экономическом эффекте от прошедшего чемпионата мира по футболу. Об этом он написал в соцсети Truth Social.