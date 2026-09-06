Трамп объявил Луну территорией США
Трамп опубликовал изображение с флагом США и надписью «Луна наша»
Луна принадлежит Соединённым Штатам. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Шестого сентября он выложил изображение, которое показывает спутник Земли крупным планом на фоне нашей планеты. На картинке также находится американский флаг. Примечательно, что ранее глава Белого дома высказывал надежду, что один из лунных объектов когда-нибудь назовут в его честь.
«Луна наша», — гласит надпись на фотографии.Иных комментариев не приводится. Напомним, что вчера Трамп рассказал о значительном экономическом эффекте от прошедшего чемпионата мира по футболу. По его словам, турнир принёс США более 18 миллиардов долларов. Кроме того, матчи позволили обеспечить работой свыше 160 тысяч человек.