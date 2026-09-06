Трамп объявил Луну территорией США

06 сентября 2026, 23:31

Трамп опубликовал изображение с флагом США и надписью «Луна наша»

Фото: truthsocial.com @realDonaldTrump

Луна принадлежит Соединённым Штатам. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.





Шестого сентября он выложил изображение, которое показывает спутник Земли крупным планом на фоне нашей планеты. На картинке также находится американский флаг. Примечательно, что ранее глава Белого дома высказывал надежду, что один из лунных объектов когда-нибудь назовут в его честь.





«Луна наша», — гласит надпись на фотографии.