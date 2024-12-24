Автовладельцев оштрафовали на 5 млн. рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги работы за год. С начала 2024 года в регионе было выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей за запаркованность контейнерных площадок. Выявление нарушений осуществлялось приложение «Народный инспектор».
Городские округа с наибольшим количеством штрафов за незаконную парковку:
Когда движение затруднено, водитель мусоровоза делает фотографии причин и отправляет их через специальное приложение в муниципальный Центр управления регионом.
Сотрудники могут предпринять следующие действия:
Министерство контролирует скорость и качество решения этой проблемы.
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- Ленинский — 183 штрафа;
- Одинцовский — 133 штрфа;
- Котельники — 90 штрфа;
- Красногорск — 62 штрафа;
- Люберцы — 58 штрфа;
- Балашиха — 52 штрафа;
- Мытищи — 48 штрафа;
- Коломна — 26 штрафа;
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Когда движение затруднено, водитель мусоровоза делает фотографии причин и отправляет их через специальное приложение в муниципальный Центр управления регионом.
Сотрудники могут предпринять следующие действия:
- выкатить контейнеры;
- скорректировать график вывоза мусора;
- порекомендовать региональному оператору использовать малогабаритную технику.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство контролирует скорость и качество решения этой проблемы.
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Дайана Хусинова