Американские сенаторы обсудили с представителями МУС возможный арест Нетаньяху

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Сенаторы США провели тайные переговоры с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом информирует Axios, ссылаясь на источники.
«Двухпартийная группа сенаторов провела конфиденциальную виртуальную встречу в среду с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда, чтобы выразить беспокойство возможными ордерами на арест израильских лидеров», — сказано в публикации.Как утверждают собеседников агентства, знакомые с ходом обсуждений, американские законодатели призывают к санкциям в отношении суда в случае выдачи ордеров.
Также сообщается, что Нетаньяху в последние дни провел беседу с рядом американскими сенаторами и попросил их оказать давление на прокурора МУС, чтобы тот не продвигался вперед с выдачей ордеров на арест.
До этого стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак