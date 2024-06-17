Нетаньяху назвал неприемлемым решение о тактической паузе в боях в Газе

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал план военных ввести тактические паузы в боях в секторе Газа. Об этом информирует Times of Israel.
Отмечается, что как только Нетаньяху узнал об инициативе, то сразу же связался с военным руководством Израиля и назвал план неприемлемым. Согласно информации источника, премьера заверили, что цели израильской армии не изменились и военные действия в Рафахе на юге Газы продолжаются.
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что тактические паузы в южной части сектора Газа будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно, чтобы дать возможность доставлять в регион гуманитарную помощь. При этом ЦАХАЛ будет информировать о продолжении наступления.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее армия обороны Израиля сообщила, что тактические паузы в южной части сектора Газа будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно, чтобы дать возможность доставлять в регион гуманитарную помощь. При этом ЦАХАЛ будет информировать о продолжении наступления.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова