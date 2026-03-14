«Повторим Газу»: чиновник раскрыл план Израиля в отношении Ливана
Axios: Израиль намерен начать полномасштабное вторжение в Ливан
Руководство Израиля хочет значительно расширить наземную операцию в Ливане, чтобы захватить территорию к югу от реки Литани и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет Axios.
Согласно публикации, грядущая операция может стать крупнейшей военной акцией Израиля против Ливана с 2006 года. Высокопоставленный еврейский чиновник в беседе с порталом прямо провел параллель с недавним конфликтом.
«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», — заявил он.Источники Axios также раскрыли позицию администрации Дональда Трампа по этому вопросу. США в целом поддерживают идею ликвидации военных мощностей «Хезболлы», но при этом выдвигают два ключевых условия, среди которых — минимизация ущерба и последствий для ливанской государственности и запуск прямых переговоров с Бейрутом для проработки условий послевоенного соглашения.