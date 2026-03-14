«Повторим Газу»: чиновник раскрыл план Израиля в отношении Ливана

14 марта 2026, 05:40

Axios: Израиль намерен начать полномасштабное вторжение в Ливан

Фото: iStock/quantic69

Руководство Израиля хочет значительно расширить наземную операцию в Ливане, чтобы захватить территорию к югу от реки Литани и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет Axios.





Согласно публикации, грядущая операция может стать крупнейшей военной акцией Израиля против Ливана с 2006 года. Высокопоставленный еврейский чиновник в беседе с порталом прямо провел параллель с недавним конфликтом.



«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», — заявил он.