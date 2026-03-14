Достижения.рф

Взрыв на одном из крупнейших НПЗ в Техасе попал на видео

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

В Техасе на нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.



По предварительной информации, после громкого хлопка вспыхнули резервуары с топливом. Пожар продолжается уже несколько часов. На месте работают многочисленные бригады спасателей, которые пытаются локализовать возгорание. Ситуация осложняется высокой интенсивностью пламени и риском распространения огня на соседние объекты инфраструктуры. Кроме того, существует вероятность вторичной детонации из‑за наличия легковоспламеняющихся веществ.
Точные причины взрыва пока не установлены. Власти рассматривают несколько версий, в том числе техническую неисправность оборудования или нарушение технологического процесса. Кроме того, следователи не исключают намеренного внешнего воздействия, например террористической атаки со стороны наркокартелей или Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0