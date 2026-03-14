Взрыв на одном из крупнейших НПЗ в Техасе попал на видео

14 марта 2026, 04:47

В Техасе на нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.





По предварительной информации, после громкого хлопка вспыхнули резервуары с топливом. Пожар продолжается уже несколько часов. На месте работают многочисленные бригады спасателей, которые пытаются локализовать возгорание. Ситуация осложняется высокой интенсивностью пламени и риском распространения огня на соседние объекты инфраструктуры. Кроме того, существует вероятность вторичной детонации из‑за наличия легковоспламеняющихся веществ.

Точные причины взрыва пока не установлены. Власти рассматривают несколько версий, в том числе техническую неисправность оборудования или нарушение технологического процесса. Кроме того, следователи не исключают намеренного внешнего воздействия, например террористической атаки со стороны наркокартелей или Корпуса стражей исламской революции (КСИР).