Иракские шииты предложили вознаграждение за информацию о военных США
Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», объявили вознаграждение за сведения о местонахождении американских военнослужащих и сотрудников разведки. Сообщение опубликовано в Телеграм-канале движения.
Согласно заявлению организации, размер награды составляет 150 миллионов иракских динаров (100 тысяч долларов). Денежные средства выплатят только в случае предоставления точной информации о местоположении высокопоставленных американских военнослужащих и руководителей разведывательных агентств. Кроме того, сведения должны способствовать их захвату или нейтрализации.
Круг потенциальных информаторов не ограничен: претендовать на выплату могут как граждане Ирака, так и иностранцы, проживающие на территории страны. Антиамериканские группировки обещают сохранить в тайне личности тех, кто предоставит нужные сведения.
