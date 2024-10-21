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Axios: Израиль направил Вашингтону свои условия завершения войны в Ливане

21 октября 2024, 15:43
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израиль на прошлой неделе направил США документ, в котором изложены условия для разрешения вооруженного конфликта в Ливане. Однако эти положения противоречат резолюции 1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций.


Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники из числа американских и израильских чиновников. Например, одно из требований Израиля для дипломатического решения прекращения конфликта в Ливане заключается в том, чтобы силы ЦАХАЛ имели право проводить «активные принудительные операции» для предотвращения перевооружения ливанского военизированного движения «Хезболла» и восстановления его военной инфраструктуры. Также еврейское государство требует, чтобы израильская авиация могла свободно действовать в воздушном пространстве Ливана.

Оба этих требования вступают в явное противоречие с резолюцией 1701 Совета безопасности ООН, отмечают обозреватели портала. Неназванный чиновник из США также усомнился, что на предложенные Израилем условия согласятся представители международного сообщества и Бейрут, так как озвученные условия подрывают не только принципы ООН, но и суверенитет Ливана.

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Эстония может установить буи с лезвиями для защиты от мигрантов
ERR: Эстония для защиты от мигрантов на водной границе установит буи с лезвиями
21 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Wirestock

Власти Эстонии изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы. Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR, ссылаясь на заявление замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.
Отмечается, что целью такого решения является борьба с нелегальной миграцией.

В настоящее время правоохранители рассматривают два возможных варианта защиты границы. Согласно первому, планируется установить цепь из буёв. Система будет обустроена таким образом, что от лодки и другого водного транспорта, на котором попытается пересечь границу нелегал, «мало что останется». В некоторых местах будут установлены специальные устройства, оснащённые режущими лезвиями.

Вторым вариантом обеспечения безопасности границы рассматривается установка плавучего забора на понтонах. Департамент полиции и погранохраны страны выделит на реализацию пилотного проекта один миллион евро. Устанавливать заграждения начнут в 2025 году. Сначала их разместят в местах, где пересечь границу легче всего.

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#мигранты
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Санду: Большинство граждан Молдавии сказали «да» евроинтеграции страны
21 октября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/bizoo_n

Граждане Молдавии однозначно выразили свою волю. Большинство проголосовавших на референдуме своим выбором высказались за европейский путь развития республики.
Об этом заявила на брифинге в понедельник баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду. В рамках прошедшего накануне, 20 октября, вместе с президентскими выборами всенародного референдума необходимо было ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Молдавии в Евросоюз?».

По данным Центризбиркома страны, за евроинтеграцию высказались 50,29% молдаван. Против высказались 49,71% избирателей. Действующий президент поблагодарила сограждан, принявших участие в референдуме, «спасая путь к прогрессу». Санду также выразила удовлетворение тем, что большинство молдаван высказались за европейский путь.

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#страны
#евросоюз
#молдавия
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#референдум
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«Удар по гребаному Вашингтону»: Медведев ответил на угрозу Трампа ударить по Москве
Медведев: угроза Трампа вызвала бы удар по «гребаному» Вашингтону
21 октября 2024, 14:37

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп не мог угрожать Москве в переговорах. Он обычно ведет себя «мягко», и отношения с ним обычно дружелюбные.
Медведев также отметил, что в такой ситуации единственным ответом был бы удар по Вашингтону.
«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», — написал Медведев в соцсети X.

По данным Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал Путину «нанести удар по центру гребаной Москвы», если тот «нацелится» на Украину. Песков, комментируя это, сказал, что Кремль предпочитает не обнародовать детали разговоров на высшем уровне.

Ранее Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, заявила, что угроза Трампа по Москве из-за Украины — это лишь часть его предвыборной стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в США сейчас много резонансных и эмоциональных заявлений. По мнению представителя Кремля, это объяснимо предвыборной гонкой, которая вступила в завершающую стадию.

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#сша
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#отношения
#медведев
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Путин встретится почти со всеми лидерами, которые посетят саммит БРИКС в Казани
21 октября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/chrisman

Президент России проведёт двусторонние встречи почти со всеми лидерами, которые приедут на саммит БРИКС. Мероприятие пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. XVI саммит организации под российским председательством пройдёт под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Президент России отправится в Казань в понедельник вечером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путина ожидает очень насыщенный график в ближайшие три-четыре дня, в течение которых он будет занят буквально «с утра до ночи». Песков также уточнил, что российский лидер намерен чередовать встречи в двустороннем и многостороннем формате.

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#казань
#владимир путин
#брикс
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В Госдуме раскрыли, зачем Трамп угрожает «ударить по грёбаной Москве»
Депутат Журова: угроза Трампа ударить по Москве связана с предвыборной кампанией
21 октября 2024, 13:58

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Озвученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом угроза в адрес российского лидера Владимира Путина ударить по Москве из-за Украины является лишь частью его предвыборной политики. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».
Политик предположила, что команда Трампа обсуждает с ним такие заявления, которые делаются с одной целью – продемонстрировать свою напористость и показать, что экс-президент и такое тоже может сказать. При этом он всё же старается сохранить отношения с Россией, чтобы в будущем присутствовать на переговорах.

Также Журова увидела в словах Трампа посыл к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Конфликт уже надоел всем, поэтому, быть может, Запад задумается над прекращением финансирования происходящего на Украине.

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#россия
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«Иначе война до полного истребления»: Медведев заявил о необходимости разделить Запад
Медведев предупредил о тотальной войне до полного истребления человечества
21 октября 2024, 13:37

Дмитрий Медведев. (Фото: сайт правительства)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что если на международной арене не установится баланс, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения. Об этом политик заявил в Telegram-канале 21 октября.
Медведев убежден, что Россия может стремиться к распаду США или к созданию полноценного противовеса. ШОС и БРИКС, по его мнению, могут стать таким противовесом на международной арене.

Зампред Совбеза процитировал Тютчева, утверждая, что России нужно не объединяться с западными странами, а разделять их. Он отметил, что за 160 лет ничего не изменилось, и России нужно либо ослабить Запад, вплоть до распада США, либо создать полноценный противовес Америке.
«Альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», — написал Медведев.

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#медведев
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Финляндия выделила 320 тысяч евро на исследование «широкомасштабного влияния России»
Власти Финляндии открыли приём заявок на исследование «влияния России»
21 октября 2024, 13:33

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Правительство Финляндии приступило к приёму заявок на так называемое исследование под названием «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке». На эти цели будет потрачено 320 тысяч евро, сообщается на сайте кабмина страны.
Отмечается, что приём заявок стартовал 21 октября и завершится 25 ноября. Принять участие в исследовании могут университеты, исследовательские институты, компании и организации.

При этом на сайте правительства не указано, с чём заключается исследование, кто, что и каким образом будет исследовать.

Напомним, что отношения между Финляндией и Россией сильно ухудшились после вступления северной страны в НАТО. В Москве в ответ на такое решение заявляли, что шаг совершенно бессмысленный, поскольку российская сторона не представляет угрозу для безопасности Финляндии.

Также по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом того, что Россия якобы отправляла к границе просителей убежища. Такие обвинения неоднократно отвергались Москвой и назывались двойными стандартами Запада.

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«Не США и НАТО»: ЕС заявил о своих планах на Украину после СВО
Politico: ЕС должен разместить «миротворцев» на Украине после конфликта
21 октября 2024, 13:18

Фото: istock/Photoboyko

Европейское издание американской газеты Politico утверждает, что именно страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут отправить «миротворческие» силы на Украину после окончания конфликта.
В поддержку этой идеи приводится мнение бывшего посла США в Японии Кеннета Вайнштайна. Он обсуждает наиболее вероятный сценарий завершения украинского конфликта без участия США и НАТО, сравнивая его с «корейским сценарием». Согласно этому плану, страну разделят на две части с созданием демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Политик считает, что европейцы должны быть готовы отправить свои войска на Украину после конфликта, чтобы продемонстрировать свою роль в этом процессе, пишет издание.
«Если будет создана демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это отправит четкий сигнал», — подчеркнул Вайнштайн.

Кроме того, Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после завершения конфликта «возникнет вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине».

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GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив
21 октября 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Rich Townsend

Накануне, 20 октября, военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив. Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отслеживали этот манёвр в режиме повышенной готовности.
Как уточняет китайская газета Global Times, рискованный переход вблизи границ КНР совершили американский эсминец Higgins и канадский фрегат Vancouver. Представитель регионального командования старший полковник Ли Си назвал такие действия ВМС США и Канады шагом, который «вызвал проблемы», а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находились в состоянии повышенной готовности и реагировали на ситуацию в соответствии с законом и нормативами, продолжил китайский военный. Ли Си подчеркнул, что войска постоянно сохраняют бдительность в данном районе и полны решимости отстаивать национальный суверенитет и безопасность.

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