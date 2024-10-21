Axios: Израиль направил Вашингтону свои условия завершения войны в Ливане

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Израиль на прошлой неделе направил США документ, в котором изложены условия для разрешения вооруженного конфликта в Ливане. Однако эти положения противоречат резолюции 1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники из числа американских и израильских чиновников. Например, одно из требований Израиля для дипломатического решения прекращения конфликта в Ливане заключается в том, чтобы силы ЦАХАЛ имели право проводить «активные принудительные операции» для предотвращения перевооружения ливанского военизированного движения «Хезболла» и восстановления его военной инфраструктуры. Также еврейское государство требует, чтобы израильская авиация могла свободно действовать в воздушном пространстве Ливана.
Оба этих требования вступают в явное противоречие с резолюцией 1701 Совета безопасности ООН, отмечают обозреватели портала. Неназванный чиновник из США также усомнился, что на предложенные Израилем условия согласятся представители международного сообщества и Бейрут, так как озвученные условия подрывают не только принципы ООН, но и суверенитет Ливана.
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Александр Бойцов