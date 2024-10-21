Axios: Израиль направил Вашингтону свои условия завершения войны в Ливане

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп не мог угрожать Москве в переговорах. Он обычно ведет себя «мягко», и отношения с ним обычно дружелюбные.