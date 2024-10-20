В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану

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Соединенные Штаты расследуют утечку секретной информации о том, что Израиль готовит ответный удар по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Документы, датированные 15 и 16 октября, описывают подготовку Израиля к такой атаке, в частности, учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля». Документ также имеет гриф «совершенно секретно», и доступ к этой информации имеют только члены разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).
По словам источника в правительстве США, подобные утечки «вызывают серьезное беспокойство». Источник подчеркнул, что американские спецслужбы и Пентагон в настоящее время проводят расследование инцидента.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое нападение Израиля на Иран является «красной чертой» и не останется без ответа.
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По словам источника в правительстве США, подобные утечки «вызывают серьезное беспокойство». Источник подчеркнул, что американские спецслужбы и Пентагон в настоящее время проводят расследование инцидента.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое нападение Израиля на Иран является «красной чертой» и не останется без ответа.
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Александр Климов