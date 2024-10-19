NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту

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Два мощных удара по ливанскому Бейруту нанесли ВВС Израиля, передает NNA.
«Два мощных удара нанесли вражеские самолеты по Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута», — сказано в материале.Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху комментировал удар беспилотника по своей резиденции. Политик заявил, что Израиль не остановится в борьбе за собственное существование. Он подчеркнул, что страна пойдет «до конца» и продолжит сражаться «до победы».
ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» 7 октября прошлого года в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС. Мировое сообщество обеспокоено текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
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Никита Кротов