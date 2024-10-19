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NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту

19 октября 2024, 16:42
Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

Два мощных удара по ливанскому Бейруту нанесли ВВС Израиля, передает NNA.
«Два мощных удара нанесли вражеские самолеты по Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута», — сказано в материале.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху комментировал удар беспилотника по своей резиденции. Политик заявил, что Израиль не остановится в борьбе за собственное существование. Он подчеркнул, что страна пойдет «до конца» и продолжит сражаться «до победы».



ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» 7 октября прошлого года в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС. Мировое сообщество обеспокоено текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

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#мир
#израиль
#война
#ливан
#цахал
#новости
Лоза раскрыл истинную причину развала СССР
Лоза обвинил в развале ССР пустые прилавки
19 октября 2024, 16:47

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Музыкант и композитор Юрий Лоза высказал мнение о том, что развал СССР начался именно с пустых прилавков в магазинах и на рынках страны.
«Развал СССР начался с пустых прилавков. Развал СССР начался с неспособности лидера страны внятно изъясняться. Развал начался с награждения того же лидера кучей всяких наград под названием «пять раз Герой Советского Союза». Развал Союза начался с этих вещей», — отметил в беседе с NEWS.ru Лоза.

При этом он подчеркнул, что одновременно с этим в стране начала насаждаться либеральная идеология, что также привело к краху советского государства.

Ранее Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщал, что в пришельцев не верит.

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#история
#мнение
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Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение ВСУ на удары вглубь России
19 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/butenkow

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.
«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — пояснил он.
Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что разрешение бить вглубь РФ дальнобойным оружием союзники Киева будут принимать самостоятельно. По его словам, при этом не нужно фокусироваться на каком-то одном виде оружия, так как конкретное вооружение не способно изменить ситуацию. Рютте добавил, что одни британцы тратят на помощь Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год, Вашингтон согласовал помощь на восемь миллиардов долларов. Кроме того, большой вклад в этом вопросе принадлежит Дании, ФРГ и Франции, а также другим странам-участницам НАТО.

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Нетаньяху об ударе БПЛА по его резиденции: Израиль ничто не остановит
19 октября 2024, 15:40

Биньямин Нетаньяху (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар БПЛА по его резиденции, заявив, что Израиль, который ведет войну за собственное существование, ничто не остановит. Видео с этим заявлением распространил офис премьера.
«Как я сказал ранее, мы ведем войну за существование. Мы продолжим идти вперед, до конца. <…> Нас ничто не остановит, мы продолжим до победы», — заявил Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что БПЛА запустили в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии, премьера и его жены в момент удара там не было, а результаты нападения пока не раскрываются.

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#израиль
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Посол в Армении высказался о БРИКС
Посол Копыркин: в БРИКС не принято «выкручивать руки» и навязывать решения
19 октября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

В объединении БРИКС не принято «выкручивать руки», а также навязывать абсурдные решения, потому что БРИКС — это клуб независимых государств, сообщил РИА Новости российский посол в Армении Сергей Копыркин.
«Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Копыркин также перечислил базовые принципы БРИКС: солидарность, прагматизм, открытость, взаимное уважение и равноправие. Таким образом дипломат ответил на вопрос, какие преимущества армянской республике может дать взаимодействие в рамках БРИКС.

Эксперты отмечали, что объединение БРИКС основывается на взаимоуважении в отличие от НАТО, где все участники работают на одно государство.

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В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»

Лукашенко провел непростые переговоры с представителями западных государств

Появились новые доказательства причастности США к подрыву «Северных потоков»
#мир
#россия
#армения
#брикс
#новости
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В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»
19 октября 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Баннеры с надписью «Россия — наш друг» можно увидеть в болгарском Пловдиве, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Болгарской социалистической партии Ивана Петкова. Парламентарий подчеркнул, что болгары не принимают ежедневную ложь о России, которую растиражировали западные СМИ.
«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация», — прокомментировал Петков.
В 2024 году активисты Болгарской социалистической партии отстояли при помощи протеста памятник «Алеша» советскому солдату-освободителю. Монумент открыли в 1957 году, а в текущем муниципальный совет предложил его демонтировать и перенести в Музей коммунистического искусства.

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#мир
#россия
#болгария
#новости
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Лукашенко провел непростые переговоры с представителями западных государств
19 октября 2024, 13:44

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел «очень сложные, но интересные переговоры» с представителями Запада, сообщает Первый информационный телеканал в своем Telegram.
«И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи», — пояснил глава РБ.

Политик также подчеркнул, что западные представители завидуют белорусской стороне, поскольку, по словам Лукашенко, белорусы умеют праздновать, жить и работать, и они достойно прошли свой путь.

«…Они нам завидуют (…), что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь (...) развития», — сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко объяснял, какой сигнал от России услышали на Западе.

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#мир
#белоруссия
#александр лукашенко
#переговоры
#новости
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Появились новые доказательства причастности США к подрыву «Северных потоков»
Захарова отметила слова капитана о флоте США у Дании до ЧП на «Северных потоках»
19 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Benny Winslow

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о словах капитана датского порта, который видел военные корабли США у берегов Дании незадолго до подрыва «Северных потоков». Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, капитана заставили молчать на долгие годы.
Речь идет о расследовании датских журналистов, опубликованное 26 сентября, в котором капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что «последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва» американские военные корабли с выключенными транспондерами.
«Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — написала Захарова.
Она также спросила, опрашивали ли этого свидетеля следователи из Дании, Швеции и Германии.
«Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе «Владимире З.», что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?», — иронично предположила дипломат.
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#дипломат
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Первые крупные военно-морские учения России и Индонезии пройдут в ноябре
19 октября 2024, 12:35

ВМФ на учениях «Океан-2024» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ)

Первые крупные российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в ноябре, сообщил в беседе с ТАСС посол России в Индонезии Сергей Толченов.
«В ноябре в порт Сурабая совершит дружественный заход группа кораблей Тихоокеанского флота. Это будут три современных наших корвета. Такие визиты разных наших кораблей бывают практически каждый год, и в обратном направлении тоже имеется движение: индонезийские корабли заходят к нам. Но в ноябре в привязке к этому заходу будут первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии», — прокомментировал представитель дипмиссии.
Дипломат отметил, что учения будут называться «Орруда» (от мифологического царя птиц «гаруда» и «орел»). Причем символы стран, добавил Толченов, увидят все, включая друзей и недругов. Собеседник резюмировал, что России безразлично, как относятся третьи государства к двусторонним делам РФ и Индонезии.

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#мир
#россия
#индонезия
#учения
#новости
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Путин назначил Орешкина спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с БРИКС
Орешкин будет отвечать за финансово-экономическое сотрудничество с БРИКС
19 октября 2024, 11:51

Максим Орешкин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя администрации Максима Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству с БРИКС. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания — 19 октября. Максим Орешкин также станет специальным представителем по вопросам взаимодействия с Новым банком развития БРИКС, который занимается финансированием проектов объединения.

Ранее глава российского государства заявил, что на сегодняшний день план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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