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«Хезболла» нанесла мощный ракетный удар по израильской военной базе в Рош-Пина

20 октября 2024, 16:13
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Ливанское военно-политическое движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населённом пункте Рош-Пина на севере Израиля. Об этом пресс-служба движения написала в своём Telegram-канале.


В сообщении сказано, что удар был нанесён в воскресенье в 12:30 (совпадает с мск) по базе Филон, находящейся восточнее оккупированного города Цфат.

Представители движения отметили, что мощный ракетный залп был осуществлён в подержку палестинского народа в секторе Газа, который храбро и благородно сопротивляется врагу в лице Израиля, а также в защиту ливанского народа, в ответ на израильские удары по населённым пунктам Ливана.

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#израиль
#ливан
#хезболла
#ракетный удар
#база
Макс обещал разыгрывать по $1 млн в день до 5 ноября
Маск будет разыгрывать по $1 млн среди подписантов петиции за ношение оружия
20 октября 2024, 16:13

Илон Маск. Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Илон Маск заявил, что до 5 ноября будет разыгрывать по миллиону долларов ежедневно среди подписчиков своей петиции в поддержку первой и второй поправок к Конституции США. Раньше он обещал $47 каждому, кто станет ее подписчиком.
Он обещал раздавать миллион долларов каждый день вплоть до президентских выборов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в защиту Конституции США. Об этом он сообщил на митинге с избирателями в Пенсильвании в поддержку республиканца Дональда Трампа.

На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Первым счастливчиком оказался житель Пенсильвании Джон Дреер.
«Все, что мы просим — стать подписчиком петиции, чтобы получить шанс на миллион долларов», — пояснил бизнесмен.

В своей петиции Маск призывает к поддержке первой и второй поправок, которые гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Раньше он предлагал $47 каждому, кто подпишется. Илон Маск стоит на втором месте в списке Forbes самых богатейших людей планеты с состоянием $195 млрд.

В США дать кому-то деньги за голосование или принять деньги за регистрацию для голосования — это уголовное преступление. Но плату за подпись под петицией закон не регулирует.

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Вашингтон больше не верит в победу Украины
Bloomberg: Вашингтон не видит сценарий, при котором Украина сможет победить
20 октября 2024, 15:50

Фото: istock/lucky-photographer

В Вашингтоне не видят сценария, при котором Украине удастся победить в конфликте с Россией. Об этом сообщает Bloomberg 20 октября.
«Даже при вступлении Камалы Харрис в должность президента она, скорее всего, будет стремиться к заключению мира ради прекращения войны, так как Вашингтон не видит варианта победы Украины, несмотря на 175 миллиардов долларов американской поддержки», — утверждает автор статьи.

Кроме того, европейские страны, которые озабоченные собственными экономическими и энергетическими трудностями, тоже предпочли бы окончить войну на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

Ранее Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в интервью The Daily Telegraph заявил, что для Украины при решении конфликта с Россией не так важны территории, как гарантии безопасности.

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#страны
#сша
#украина
#конфликт
#камала харрис
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ХАМАС будет держать в тайне кандидатуру нового лидера движения
Asharq Al Awsat: ХАМАС скрывает личность нового лидера группировки
20 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Члены палестинского движения ХАМАС решили держать в тайне личностьи кандидатов на пост главы политбюро организации. Об этом сообщает британская арабоязычная газета Asharq Al Awsat.
Отмечается, что в ближайшее время руководство изберёт нового главу политбюро. Однако из соображений безопасности его имя будет засекречено.

Ранее, 17 октября, израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

После этого заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что ликвидация Синвара вряд ли значительно скажется на ситуации в регионе, поскольку замена ему уже найдена. Он предположил, что возглавить движение может Халед Машаль, который ранее уже занимал этот пост.

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#палестина
#израиль
#движение
#пост
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Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися
ЦИК: явка на выборах президента в Молдавии превысила 33,3 процента
20 октября 2024, 15:28

Фото: istock/punkty

Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что явка на президентских выборах уже превысила 33,3%. По данным на 14:33, более 952 тысяч человек уже проголосовали, что составляет 33,3% от общего числа избирателей. Это означает, что выборы можно считать состоявшимися.
Сегодня, 20 октября в Молдавии одновременно с президентскими выборами проводится референдум, где граждане должны решить, поддерживают ли они изменения в Конституции для вступления в Евросоюз. Чтобы оба мероприятия были признаны действительными, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.

Ранее полиция зафиксировала 19 нарушений на избирательных участках во время выборов. В Telegram-канале правоохранителей опубликовали таблицу с перечнем этих нарушений.

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#выборы
#молдавия
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Глава МО Франции Лекорню: Присоединение Украины к НАТО сейчас зависит от США
20 октября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вопрос вступления Украины в НАТО будет полностью зависеть от позиции новой администрации США. Такое мнение высказал глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню.
В интервью изданию La Tribune Dimanche он подчеркнул, что позиция Франции по этому вопросу не изменилась; власти республики в принципе никогда не выступали против присоединения Украины к альянсу.

По словам французского министра обороны, на встрече с ним глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заверил, что в его стране как демократы, так и представители Республиканской партии, придерживаются «чёткой позиции» в вопросе поддержки Украины.

Однако, по мнению Лекорню, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США 5 ноября, американская администрация в дальнейшем будет больше фокусировать своё внимание на Китае.

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#франция
#нато
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«Безопасность дороже»: посол Украины допустил возможность отказа от части территорий
Заслужный допустил отказ от территориальных притязаний Украины ради мира
20 октября 2024, 14:05

Фото: istock/reflection_art

Украина не считает первостепенным вопрос территорий при разрешении конфликта с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает The Daily Telegraph 20 октября.
По словам Залужного, для Украины важнее гарантии безопасности, чем территориальные вопросы.
«Я не говорил о территориях. Мне важнее чувство защищенности, безопасности и уюта в своем доме. Представьте, что вы живете в своем доме, а сосед захватил часть вашего сада. Вы скажете, что нужно решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется с этим разобраться», — цитирует Заслужного издание.

Газета отмечает, что слова посла свидетельствуют о смене позиций украинских властей. Раньше они настаивали на возврате всех потерянных территорий для достижения мира. Украинские военные, с которыми беседовала The Daily Telegraph, говорят о желании поскорее закончить конфликт из-за больших потерь и невозможности победить.

При этом источники издания указывают, что западные чиновники заинтересованы в затягивании войны, надеясь ослабить позиции России к 2025-2026 годам.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запад за восемь лет нейтрализовал или устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовал» страну.

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#военные
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#заявление
#чиновники
#украина
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Путин и Вучич поговорили по телефону впервые за два с половиной года
20 октября 2024, 13:54

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств побеседовали впервые за два с половиной года.
Беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, сообщает информационное агентство Tanjug. Как ранее признавался сербский лидер, официальных контактов между главами России и Сербии не было уже довольно давно. Если точнее, Путин и Вучич не встречались и не говорили по телефону два с половиной года.

Он назвал разговор с Путиным открытым и предметным. Главы государств поговорили о 80-летии освобождения Белграда от нацистов, поблагодарили друг друга за поздравления и отметили гордый и свободолюбивый дух сербского народа.

Во время разговора Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям. Он также поблагодарил российского президента за понимание и поддержку в косовском вопросе.

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#сербия
#путин
#вучич
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Президент Республики Сербской Додик прибыл на саммит БРИКС в Казань
20 октября 2024, 13:54

Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, отмечает пресс-слжуба последнего.
Отмечается, что Додик прилетел этой ночью прямым рейсом Белград – Казань. У него в планах посещение нескольких мероприятий саммита БРИКС.

Глава Республики Сербской выразил благодарность Минниханову за приглашение посетить российский регион в дни проведения там саммита БРИКС.

Глава Татарстана в ходе встречи напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о сотрудничестве Татарстана и Республики Сербской. Для реализации данного протокола уже подготовлен ряд мерпориятий. В частности, российская сторона заинтересована в увеличении объёмов торговли.

Кроме того, Миннинханов и Додик подписали план мероприятий, включаящий в себя сотрудничество по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство и муниципальное развитие.

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#саммит
#казань
#брикс
#политика
#сотрудничество
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Полиция Молдавии фиксирует многочисленные нарушения на выборах президента
В Молдавии полиция зафиксировала 19 нарушений на избирательных участках
20 октября 2024, 13:42

Фото: iStock/bizoo_n

Полиция Молдавии зафиксировала 19 случаев нарушений на избирательных участках во время проведения президентских выборов. В своём Telegram-канале правоохранители представили таблицу с перечнем нарушений.
В воскресенье в Молдавии проходят выборы президента, по итогам которых выберут главу государства на ближайшие четыре года. Одновременно с этим проводится референдум, в рамках которого граждане должны согласиться или отказаться от внесения изменений в Конституцию с целью вступления страны в Евросоюз. Чтобы оба голосования признали состоявшимися, явка должна привысить 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00.

Из таблицы, предоставленой полицией, следует, что были зафиксированы по четыре случая фотографирования бюллетеня и электоральной агитации, два инцидента с порчей бюллетеня, а также по одному случаю коррупции избирателей, одновременного присутствия нескольких людей в кабинах для голосования, несанкционированной предвыборной демонстрации. Также полиция зарегистировала пять случаев, связанных с хулиганством, конфликтами и присутствием в состоянии алкогольного опьянения.

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