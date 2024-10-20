«Хезболла» нанесла мощный ракетный удар по израильской военной базе в Рош-Пина

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Ливанское военно-политическое движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населённом пункте Рош-Пина на севере Израиля. Об этом пресс-служба движения написала в своём Telegram-канале.
В сообщении сказано, что удар был нанесён в воскресенье в 12:30 (совпадает с мск) по базе Филон, находящейся восточнее оккупированного города Цфат.
Представители движения отметили, что мощный ракетный залп был осуществлён в подержку палестинского народа в секторе Газа, который храбро и благородно сопротивляется врагу в лице Израиля, а также в защиту ливанского народа, в ответ на израильские удары по населённым пунктам Ливана.
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Анастасия Чинкова