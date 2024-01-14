Глава МИД Британии прокомментировал ситуацию с иском против Израиля

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон утверждает, что международный суд ООН не должен привлекать к ответственности Израиль, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа, передает Sky News.
Кэмерон отметил, что полностью не согласен с имеющимся иском, а также добавил, что действия ЮАР являются неправильными и не несут в себе никакой пользы для мирового сообщества.
Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. При этом в «недвусмысленном публичном заявлении» от послов должно быть сказано, что конкретная страна отвергает все обвинения против Израиля в осуществляемом геноциде в Газе.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. При этом в «недвусмысленном публичном заявлении» от послов должно быть сказано, что конкретная страна отвергает все обвинения против Израиля в осуществляемом геноциде в Газе.
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Екатерина Коршунова