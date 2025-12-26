Axios: Переговоры с Дмитриевым и Умеровым прошли позитивно и конструктивно
Переговоры между спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами прошли «позитивно и конструктивно». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, за последние две недели удалось добиться прогресса, который ранее не удавался весь прошлый год. Представители США отметили, что диалог движется в правильном направлении и стороны близки к согласованию ключевых деталей.
Отмечается, что большинство элементов сделки уже согласованы между Вашингтоном и Киевом, включая гарантии безопасности. Американские чиновники подтвердили готовность направить текст гарантий, основанный на пятой статье НАТО, в Сенат для ратификации.
