Достижения.рф

Axios: Переговоры с Дмитриевым и Умеровым прошли позитивно и конструктивно

Фото: iStock/sb2010

Переговоры между спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами прошли «позитивно и конструктивно». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.



По информации издания, за последние две недели удалось добиться прогресса, который ранее не удавался весь прошлый год. Представители США отметили, что диалог движется в правильном направлении и стороны близки к согласованию ключевых деталей.

Отмечается, что большинство элементов сделки уже согласованы между Вашингтоном и Киевом, включая гарантии безопасности. Американские чиновники подтвердили готовность направить текст гарантий, основанный на пятой статье НАТО, в Сенат для ратификации.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0