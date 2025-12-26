Axios: Переговоры с Дмитриевым и Умеровым прошли позитивно и конструктивно

26 декабря 2025, 15:17

Фото: iStock/sb2010

Переговоры между спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами прошли «позитивно и конструктивно». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.