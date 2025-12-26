Мантуров назвал сроки перезапуска брошенных иностранцами автозаводов
Мантуров: Брошенные иностранцами автозаводы начнут работу до лета 2026-го
Оставленные иностранными компаниями автозаводы планируют перезапустить до лета 2026 года. Такие сроки в интервью телеканалу «Россия-24» озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он уточнил, что около 80% промышленных площадок брендов, ушедших с российского рынка, уже возобновили выпуск автомобилей.
«То есть у всех есть свои бенефициары российские с зарубежными дружественными компаньонами из Юго-Восточной Азии», — сказал Мантуров.Также кабмин отметил снижение объема российского авторынка в 2025 году на 19% — до примерно 1,45 млн автомобилей во всех сегментах. В Минпромторге напомнили, что в 2024 году в стране продали 1,8 млн новых машин, что на 39% больше, чем годом ранее.