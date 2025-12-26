Мантуров назвал сроки перезапуска брошенных иностранцами автозаводов

26 декабря 2025, 14:57

Мантуров: Брошенные иностранцами автозаводы начнут работу до лета 2026-го

Фото: istockphoto/Traimak_Ivan

Оставленные иностранными компаниями автозаводы планируют перезапустить до лета 2026 года. Такие сроки в интервью телеканалу «Россия-24» озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров.





Он уточнил, что около 80% промышленных площадок брендов, ушедших с российского рынка, уже возобновили выпуск автомобилей.





«То есть у всех есть свои бенефициары российские с зарубежными дружественными компаньонами из Юго-Восточной Азии», — сказал Мантуров.