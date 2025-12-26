Издание Politico высмеяло Европу в юмористической статье об итогах 2025 года

26 декабря 2025, 13:16

Фото: iStock/sinonimas

Европейское издание Politico подводит итоги 2025 года в юмористической колонке, описывая события как «катастрофические» для Европы. Авторы сравнивают популярность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ненужной инвазивной операцией, отмечают частые вотумы доверия и указывают на политические перемены в Германии, Италии и Франции.