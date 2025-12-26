Издание Politico высмеяло Европу в юмористической статье об итогах 2025 года
Европейское издание Politico подводит итоги 2025 года в юмористической колонке, описывая события как «катастрофические» для Европы. Авторы сравнивают популярность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ненужной инвазивной операцией, отмечают частые вотумы доверия и указывают на политические перемены в Германии, Италии и Франции.
В статье шутливо отмечается, что Германия сменила канцлера Олафа Шольца на Фридриха Мерца, а Италия и Франция поменялись местами: первая теперь «образец стабильности», а вторая превратилась в хаос с множеством премьер‑министров. Несмотря на это, авторы признают некоторые успехи, например, работу Антониу Кошты на посту главы Евросовета, роль которого, по мнению колонки, сводится к «заказу достаточного количества газированной воды для совещаний».
Издание также коснулось и США: президент Дональд Трамп «доминировал в политике, как медведь в отделе с медом в супермаркете». Кроме того, авторы вспомнили астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые должны были провести в космосе 10 дней, но застряли там почти на 10 месяцев, символизируя странность уходящего года.
Читайте также: