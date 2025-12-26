В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне
Западные страны ведут реальную подготовку к возможному вооружённому конфликту, и это не блеф. Заявление главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина цитирует «БелТА».
Ситуацию на западном направлении Хренин охарактеризовал как напряжённую и склонную к радикализации, говорится в материале. Министр также заявил, что западные лидеры, по его оценке, не осознают необходимости снижать уровень военной напряжённости.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия остаётся открытой к диалогу.
По словам Хренина, спорные вопросы должны решаться на политическом уровне — «словами, а не залпами», и Минск готов к мирным переговорам.
