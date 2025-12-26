Достижения.рф

В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне

Хренин: страны Запада готовятся к войне, это не блеф
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Западные страны ведут реальную подготовку к возможному вооружённому конфликту, и это не блеф. Заявление главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина цитирует «БелТА».



Ситуацию на западном направлении Хренин охарактеризовал как напряжённую и склонную к радикализации, говорится в материале. Министр также заявил, что западные лидеры, по его оценке, не осознают необходимости снижать уровень военной напряжённости.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия остаётся открытой к диалогу.

По словам Хренина, спорные вопросы должны решаться на политическом уровне — «словами, а не залпами», и Минск готов к мирным переговорам.

Никита Кротов

