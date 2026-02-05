Axios: Россия и США договорились продлить договор по ДСНВ на полгода

05 февраля 2026, 17:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Представители России и США на переговорах в Абу-Даби договорились, что обе стороны продолжат соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истёк 5 февраля, ещё как минимум полгода. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.





По его информации, договорённость носит практический характер и рассчитана на период переговоров, в ходе которых стороны могут обсуждать параметры нового соглашения.





«Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке», — написал он.