Лавров сделал заявление о российских компаниях в Венесуэле

Лавров: предпринимаются попытки вытеснить российские компании из Венесуэлы
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров заявил, что российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы на фоне событий, происходящих в указанной стране.



Об этом глава МИД России рассказал в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал издания.

«Нас откровенно пытаются, наши компании пытаются из Венесуэлы убрать», — сказал главный дипломат РФ.

Также Лавров сообщил, что некоторые государства, по его словам, предпринимают попытки запретить другим странам покупать российскую нефть.
Никита Кротов

