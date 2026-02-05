Лавров сделал заявление о российских компаниях в Венесуэле
Лавров: предпринимаются попытки вытеснить российские компании из Венесуэлы
Сергей Лавров заявил, что российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы на фоне событий, происходящих в указанной стране.
Об этом глава МИД России рассказал в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника. Фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал издания.
«Нас откровенно пытаются, наши компании пытаются из Венесуэлы убрать», — сказал главный дипломат РФ.
Также Лавров сообщил, что некоторые государства, по его словам, предпринимают попытки запретить другим странам покупать российскую нефть.