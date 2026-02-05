МО РФ: Россия и Украина провели обмен 157 военнопленными с обеих сторон
Россия и Украина провели обмен 157 военнопленными с обеих сторон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Помимо этого, на родину вернули троих граждан России из Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим. Их доставят домой. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где получают необходимую помощь. После этого их перевезут в Россию для лечения и реабилитации.
Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными. Об этом рассказал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
