Уиткофф: делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными
Делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Москва рассматривает международное признание Донбасса частью России как один из ключевых пунктов потенциального крупного соглашения. Об этом информировал источник СМИ.
Первый раунд трёхсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием России, Украины и США прошёл 23–24 января в Абу-Даби. В среду в столице ОАЭ стартовал второй раунд переговоров в том же формате.
Перед этим стало известно, что Владимир Зеленский назвал потери украинской армии в СВО.
Читайте также: