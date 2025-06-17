Axios: США и Иран планируют встречу Уиткоффа и Аракчи на этой неделе
Иран и США обсуждают потенциальную встречу между спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббаса Аракчи уже на этой неделе. Об этом сообщает портал Axios.
«Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи», — передает портал со ссылкой на источники.
Встреча планируется на фоне начавшегося вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Причиной этого является ядерная программа последней стороны. Как заявляло представительство Израиля, Иран достиг точки невозврата.