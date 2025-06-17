Axios: США и Иран планируют встречу Уиткоффа и Аракчи на этой неделе

17 июня 2025, 06:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран и США обсуждают потенциальную встречу между спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббаса Аракчи уже на этой неделе. Об этом сообщает портал Axios.







«Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи», — передает портал со ссылкой на источники.