Трамп экстренно покинет саммит G7 в Канаде из-за конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписав даже крупное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», — пояснила пресс-секретарь.
Изначально планировалось, что американский лидер должен был остаться до окончания саммита. Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило Трампа изменить это решение и вернуться в Вашингтон.
Как сообщало иранское издание Sharq, системы ПВО переведены в режим повышенной готовности. Особенно это наблюдается в районе города Натанз в центральной провинции Исфахан.