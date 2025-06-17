Sharq: вблизи ядерного объекта в Иране работает система ПВО
В Иране средства ПВО работают вблизи ядерного объекта около города Натанз в центральной иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает Sharq.
«Ряд источников сообщает об активации ПВО в Натанзе», — передает газета.
Как оказалось, развертывание системы случилось из-за продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп экстренно покинет саммит G7 в Канаде на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Данную информацию опубликовали в Белом доме.
При этом сам Трамп уже призывал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.