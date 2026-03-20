Axios: США направляют на Ближний Восток корпус морской пехоты
В ближайшие дни на Ближний Восток прибудет экспедиционный корпус морской пехоты США численностью около 2,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает портал Axios.
По информации источников, в регион могут быть направлены ещё два аналогичных формирования, что увеличит общее присутствие американских сил. Собеседники издания отмечают, что морская пехота может быть задействована для эвакуации сотрудников посольств США на фоне роста напряжённости. Также не исключается её использование в возможных операциях, в том числе связанных с иранским островом Харк.
Ранее Госдепартамент США рекомендовал сотрудникам дипмиссий в странах региона усилить меры безопасности и подготовиться к возможным угрозам в связи с продолжающейся военной операцией США и Израиля против Ирана.
