Из-за атаки США и Израиля погиб представитель КСИР, пишут СМИ
Корпус стражей исламской революции заявил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини.
Как передает иранская государственная телерадиокомпания, в КСИР утверждают, что он погиб утром 19 марта, в последний день месяца Рамадан, в результате удара, за который Тегеран возлагает ответственность на США и Израиль.
Вашингтон и Тель-Авив с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана. В ответ, как отмечается, Тегеран атакует израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке.
По данным иранской стороны, в первый день ударов был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, после чего в Иране объявили 40-дневный траур. Также, как утверждается, в ходе конфликта погибли ряд представителей военного и политического руководства, в том числе начальник Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, министр разведки Исмаил Хатиб и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Читайте также: