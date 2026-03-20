Посольство США призвало граждан покинуть Саудовскую Аравию
Посольство США в Саудовской Аравии рекомендовало американским гражданам покинуть страну на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
Рекомендация связана с угрозами после удара по порту Янбу. В посольстве подчеркнули, что выезд следует осуществлять коммерческими рейсами, если это возможно сделать безопасно.
При этом воздушное пространство королевства остаётся открытым, однако в нём регулярно вводятся ограничения из-за сохраняющейся угрозы ракетных ударов и атак беспилотников. Сотрудникам диппредставительства предписано оставаться дома до особого распоряжения.
