Достижения.рф

Посольство США призвало граждан покинуть Саудовскую Аравию

Фото: iStock/rarrarorro

Посольство США в Саудовской Аравии рекомендовало американским гражданам покинуть страну на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.



Рекомендация связана с угрозами после удара по порту Янбу. В посольстве подчеркнули, что выезд следует осуществлять коммерческими рейсами, если это возможно сделать безопасно.

При этом воздушное пространство королевства остаётся открытым, однако в нём регулярно вводятся ограничения из-за сохраняющейся угрозы ракетных ударов и атак беспилотников. Сотрудникам диппредставительства предписано оставаться дома до особого распоряжения.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0