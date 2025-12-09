Axios: США усилили давление на Зеленского для принятия мирного плана
США усилили давление на Владимира Зеленского, добиваясь от Киева принятия мирного плана с «значительными территориальными потерями». Об этом сообщает Axios.
По информации издания, обновлённые условия оказались жестче после контактов представителей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Украинские чиновники утверждают, что документ в новой версии поступил Киеву за час до телефонного разговора с американской стороной.
По их словам, Вашингтон ожидал согласия Зеленского на ключевые положения, среди которых — передача под российский контроль всей территории Донбасса. Один из собеседников заявил, что предложение выглядит выгодным Москве, однако представители США категорически отвергли эти слова, настаивая, что добиваются смягчения требований России.
Переговоры сейчас сконцентрированы на двух вопросах. Россия требует полного отвода украинских сил с Донбасса. В свою очередь Киев настаивает на получении гарантии безопасности от США, которые должны исключить новые угрозы и возможность повторного конфликта.
