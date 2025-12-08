«У нас больше нет времени на раскачку»: Глава ЕК призвала срочно изъять активы РФ ради Киева
Урсула фон дер Ляйен: Необходимо изъять замороженные активы РФ как можно скорее
Европа и Украина не могут и дальше затягивать вопрос изъятия замороженных российских активов. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
Она заявила, что проинформировала Владимира Зеленского и различных европейских лидеров о «двух ключевых приоритетах»: поддержке Украины и наращивании обороноспособности Европы.
«Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — написала Урсула фон дер Ляйен.
«Уже давно потратили»: Россия, вероятно, не получит свои активы, замороженные в ЕС
Глава Еврокомиссии вновь напомнила о стремлении Европы изъять замороженные активы РФ для помощи Киеву. При этом она отметила, что предложение о репарационном кредите остается «сложным» вопросом.
5 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила, что конфискация российских активов может создать для стран Евросоюза не только репутационные риски, но и сорвать мирные переговоры.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал три условия использования замороженных активов РФ для Украины.