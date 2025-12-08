«У нас больше нет времени на раскачку»: Глава ЕК призвала срочно изъять активы РФ ради Киева

08 декабря 2025, 23:21

Урсула фон дер Ляйен: Необходимо изъять замороженные активы РФ как можно скорее

Фото: iStock/artJazz

Европа и Украина не могут и дальше затягивать вопрос изъятия замороженных российских активов. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.





Она заявила, что проинформировала Владимира Зеленского и различных европейских лидеров о «двух ключевых приоритетах»: поддержке Украины и наращивании обороноспособности Европы.





«Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — написала Урсула фон дер Ляйен.