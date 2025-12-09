Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил свои соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».
Телеграмма от генерального секретаря Трудовой партии Кореи поступила вчера. В ней Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования российскому лидеру после кончины посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры. Упоминается, что дипломат ушел из жизни 6 декабря 2025 года.
Новости о его смерти распространились 8 декабря, причина смерти не указывалась. Отмечалось, что Мацегора сыграл важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства между Россией и КНДР.
В феврале прошлого года Путин наградил посла орденом Александра Невского.
Ранее «Радио 1» передавало, что в школах Северной Кореи русский язык стал обязательным с четвёртого класса. В России также растёт интерес к корейскому: его в качестве дополнительного предмета выбирают в среднем более трёх тысяч школьников.
