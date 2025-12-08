Политолог раскрыл, что заставит Зеленского изменить переговорную позицию
Политолог Кортунов связал переговорную позицию Украины с ситуацией на фронте
Научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что успехи российской армии ослабляют позиции Украины.
В беседе с «NEWS.ru» Кортунов подчеркнул, что это может заставить Владимира Зеленского рассматривать варианты переговоров с большими уступками.
«Кроме того, очень важно сохранение постоянного контакта между российской и американской сторонами, фиксация некоторых общих позиций. Чем больше таких позиций будет, тем труднее будет противникам России каким-либо образом повлиять на американскую администрацию», — заключил эксперт.При этом Кортунов указал, что гарантий нет, поскольку президент США Дональд Трамп может менять свои взгляды. Политолог выразил надежду, что стороны движутся к лучшему взаимопониманию.
Ранее в Госдуме заявили о риске военного конфликта России с Европой.