Axios: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным встретятся с Зеленским

02 декабря 2025, 18:14

Фото: iStock/sb2010

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным намерены отправиться в одну из европейских стран для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, не раскрывая источник информации.





По его информации, Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Путиным в Кремле и далее планируют вылететь на встречу с украинским президентом.





«Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и проведут встречу с Владимиром Зеленским», — написал журналист на своей странице в соцсети X.