Каллас хочет отправить миллионы евро в Армению из-за России
Каллас: ЕС выделит республике Армения 15 миллионов евро для противодействия РФ
Европейский Союз (ЕС) выделит Армении 15 миллионов евро для укрепления ее позиций в противодействии влиянию России.
Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на брифинге, который подводил итоги встречи Совета партнерства Армении и Евросоюза. Трансляцию мероприятия вело агентство Armenpress на своем YouTube-канале.
«Мы должны работать над борьбой с дезинформацией, поддерживать гражданское общество и СМИ, чтобы предотвратить давление в этом направлении», — сказала она.Каллас отметила, что эти средства будут использовать для повышения устойчивости Армении и борьбы с внешним вмешательством перед парламентскими выборами, запланированными на июнь 2026 года.