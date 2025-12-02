Каллас хочет отправить миллионы евро в Армению из-за России

02 декабря 2025, 17:45

Каллас: ЕС выделит республике Армения 15 миллионов евро для противодействия РФ

Фото: istockphoto/ffikretow

Европейский Союз (ЕС) выделит Армении 15 миллионов евро для укрепления ее позиций в противодействии влиянию России.





Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на брифинге, который подводил итоги встречи Совета партнерства Армении и Евросоюза. Трансляцию мероприятия вело агентство Armenpress на своем YouTube-канале.



