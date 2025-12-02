В украинском садике трехлетнюю девочку затравили за русскую речь
Трехлетняя девочка из Киевской области столкнулась с травлей в детсаде из-за русской речи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Травлю начала мать одного из воспитанников. Будучи преподавателем английского языка, женщина якобы заявила при других детях, что не понимает слов девочки. После этого она потребовала, чтобы воспитатели заставили ребенка говорить по-украински.
Поведение родительницы привлекло внимание в соцсетях. Некоторые даже называли ее врагом государства. Комментируя ситуацию, языковой омбудсмен страны Елена Ивановская заявила, что «детский сад, так же, как и школа, — это место, где ребенок должен расти украинцем».
В свою очередь, депутат Верховной рады Максим Бужанский пригрозил Ивановской обращением в полицию. По его мнению, омбудсмен нарушила закон о равноправии граждан. Сам нардеп говорит на русском языке и поддерживает русскоязычное население Украины.
Читайте также: