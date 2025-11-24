Axios: Уиткофф и Кушнер тайно обсуждали с Умеровым мирный план по Украине
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер несколько раз встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами для обсуждения возможного мирного плана. Об этом сообщает портал Axios.
По информации издания, Умеров даже предложил созвониться с Владимиром Зеленским, чтобы тот напрямую услышал детали предложений от команды Трампа. Источник из украинских властей рассказал, что Уиткофф и Кушнер пытались зачитать президенту пункты плана по телефону, однако такой формат оказался невозможен.
Как оказалось, спецпосланник планировал вылететь в Турцию для более детальных переговоров с Зеленским, однако встреча так и не состоялась. По версии США, украинская сторона отказалась от участия в проработке плана.
Собеседник издания заявил, что это произошло из-за недопонимания: команда Зеленского решила, что Уиткофф и Кушнер представляют предварительные идеи, хотя речь шла уже об официальном предложении Вашингтона.
