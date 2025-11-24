Axios: Уиткофф и Кушнер тайно обсуждали с Умеровым мирный план по Украине

24 ноября 2025, 17:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер несколько раз встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами для обсуждения возможного мирного плана. Об этом сообщает портал Axios.