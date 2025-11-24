WSJ: Зеленский рискует потерять власть в случае согласия на план Трампа

24 ноября 2025, 15:46

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский может лишиться власти, если согласится на предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил бывший немецкий военный Нико Ланге, участвовавший в европейских программах помощи Киеву.





В беседе с The Wall Street Journal он отметил что если Зеленский согласится с требованиями американского лидера, то по возвращению в Киев его уже отстранят от власти.





«Ни один украинский президент, и особенно ослабленный Зеленский, не имеет полномочий соглашаться на что-либо подобное. Если он это сделает, то по возвращении домой он уже не будет президентом», — сказал Ланге.