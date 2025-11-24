WSJ: Зеленский рискует потерять власть в случае согласия на план Трампа
Владимир Зеленский может лишиться власти, если согласится на предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил бывший немецкий военный Нико Ланге, участвовавший в европейских программах помощи Киеву.
В беседе с The Wall Street Journal он отметил что если Зеленский согласится с требованиями американского лидера, то по возвращению в Киев его уже отстранят от власти.
«Ни один украинский президент, и особенно ослабленный Зеленский, не имеет полномочий соглашаться на что-либо подобное. Если он это сделает, то по возвращении домой он уже не будет президентом», — сказал Ланге.