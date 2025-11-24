«План продолжения войны»: В ГД считают, что Зеленскому не нужен мир на Украине

24 ноября 2025, 16:24

Слуцкий: Зеленский и его европейские спонсоры хотят подорвать план США по миру

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский постарается переубедить президента США Дональда Трампа по некоторым пунктам американского мирного плана. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой или следующей неделе. Там планируют обсудить пункты нового мирного плана, которые касаются территорий и вступления Украины в НАТО.





«Зеленский и его европейские спонсоры предпринимают максимум усилий, чтобы подорвать американский План-28, который может стать основой для урегулирования на Украине. Из утечек в СМИ можно судить, что контрпредложения ЕС — это план продолжения войны», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».

«Дональд Трамп крайне недоволен Зеленским и его бандой», — говорится в материале.