«План продолжения войны»: В ГД считают, что Зеленскому не нужен мир на Украине
Слуцкий: Зеленский и его европейские спонсоры хотят подорвать план США по миру
Владимир Зеленский постарается переубедить президента США Дональда Трампа по некоторым пунктам американского мирного плана. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского может состояться на этой или следующей неделе. Там планируют обсудить пункты нового мирного плана, которые касаются территорий и вступления Украины в НАТО.
«Зеленский и его европейские спонсоры предпринимают максимум усилий, чтобы подорвать американский План-28, который может стать основой для урегулирования на Украине. Из утечек в СМИ можно судить, что контрпредложения ЕС — это план продолжения войны», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».
Он подчеркнул, что Зеленский не заинтересован в мире, поскольку он обрушит «бандеровский режим на Украине».
Россия чётко изложила свою позицию по завершению украинского конфликта и его первопричин, теперь же всё зависит от дальнейших действий Трампа, заключил Слуцкий.
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на Origo пишут, что коррумпированному режиму Зеленского придет конец из-за растущего недовольства со стороны Трампа. В статье указывается, что американский лидер никогда не испытывал искренней симпатии к главе киевского режима, однако сейчас ситуация усугубилась.
«Дональд Трамп крайне недоволен Зеленским и его бандой», — говорится в материале.