Путин и Эрдоган поговорили об урегулировании конфликта и обменялись мнениями
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине, включая американские предложения по мирному урегулированию.
Путин отметил, что положения плана могут стать основой для окончательного соглашения и вновь подтвердил стремление РФ к дипломатическому разрешению ситуации.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, акцентируя внимание на расширении торгово-инвестиционных связей между странами. Они также договорились о поддержании регулярных контактов.
Читайте также: