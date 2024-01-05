Axios: В Белом доме растет напряженность между Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби

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В Белом доме отмечается рост напряжённости между двумя основными представителями администрации президента США, ответственными за взаимодействие с прессой — координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби и пресс-секретарем Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
«Однако за сценой их отношения наполнены напряженностью», — отмечают авторы.
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