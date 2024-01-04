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В Белом доме не готовы передать Киеву новую военную помощь из-за Конгресса

Кирби: Помощь, которую передали Киеву 27 декабря, может стать последней
04 января 2024, 12:20
Фото: iStock/Michele_Ursi

Фото: iStock/Michele_Ursi

ТАСС пишет, что пакет военной помощи, который передали Украине 27 декабря, стал последним из тех, что США готовы выделить без согласия Конгресса.
Из этого следует, что без одобрения Конгресса Вашингтон не сможет материально поддержать ВСУ. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. Сразу после Рождества. И нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать», —сообщил Джон Кирби.

По его словам, часть оружия для ВСУ, о поставках которого Америка объявила на прошлой неделе, украинская сторона получит позже.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.

Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.

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Baza: на крымском побережье базы отдыха обнаружили морской беспилотник
04 января 2024, 12:16

Фото: Istockphoto / engineervoshkin

На побережье Крыма нашли морской беспилотник, сообщает телеграм-канал Baza. Спецслужбы проверяют информацию о том, что на его борту может находиться примерно полтонны взрывчатки.
«По предварительным данным, безэкипажное плавсредство обнаружили в четверг утром на берегу Чёрного моря, на территории базы отдыха «Уют», недалеко от города Саки. Место находки сейчас оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Официальной информации об обнаружении морского беспилотника в Крыму пока не поступало.

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#крым
#беспилотник
#сво
#россия
#украина
#спецоперация
#чёрное море
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Группировка «Восток» сорвала девять попыток ВСУ провести ротацию
04 января 2024, 11:16

Фото: Istockphoto / EvgeniyShkolenko

Группировка российских войск «Восток» уничтожила на Южнодонецком направлении проведения спецоперации три пункта временной дислокации ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«Бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад. Боевые действия развернулись в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы. Уничтожены три пункта временной дислокации противника», – отметил Гордеев.
Также, по его словам, артиллерийским огнём сорваны девять попыток противника провести ротацию в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. Потери украинской армии в течение суток на этом направлении офицер оценил в 115 военнослужащих убитыми и раненными. Также противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.

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#сво
#россия
#украина
#всу
#армия
#военные
#спецоперация
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Telegraph: РФ нанесла удары по украинским объектам оборонной промышленности
04 января 2024, 10:39

Фото: istock / aapsky

Российские военные ударили по объектам оборонной промышленности Украины.
Об этом сообщает The Telegraph. Министерство обороны Великобритании заявило, что Москва ударила сотней высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову во вторник.

«Скорее всего, они были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», —сказано в материале.
По данным журналистов, удары нанесли с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.

Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.

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#россия
#украина
#новости
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Группировка «Центр» нанесла удары по ВСУ на Краснолиманском направлении
04 января 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / zabelin

Группировка российских войск «Центр» нанесла удар по живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«Штурмовая авиация группировки уничтожила автомобиль подвоза ВСУ. Подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества», – сказал Шаров.
По его словам, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении около 40 военных. Помимо этого, противник утратил два автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

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#сво
#спецоперация
#военные
#россия
#украина
#военная техника
#минобороны рф
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75 российских военных вернули из плена без обмена
04 января 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Sinenkiy

По информации уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москалькова, 75 российских военнослужащих из 248 вернулись в среду в Россию из украинского плена без обмена.
Накануне из украинского плена при участии посредника в лице ОАЭ возвратили 248 военных РФ. Их доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждения военного ведомства.

«Вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов», - сообщила Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.
РИА Новости пишет, что освобождение 75 россиян стало возможным благодаря работе отечественных компетентных органов. Пр этом были нарушены договоренности. Из Турции на Украину вывезли пять ранее обменянных боевиков националистического формирования «Азов»* (признано в РФ террористическим и запрещено).

Ранее сообщалось, что российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#всу
#сво
#новости
#украина
#россия
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Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии
04 января 2024, 08:24

Президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.

«Этот стратегический пункт — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», —считает Руслан Бортник.
По мнению эксперта, Британия воспринимает конфликт с РФ в качестве «ещё одной Крымской войны». По словам Бортника, британские вооружения найдут наиболее активное применение во время операций против Кыма. Речь идёт о ракетах Storm Shadow и морских БПЛА.

Ранее Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости. В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

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#украина
#сво
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В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники
American Conservative: Дроны РФ стали большими ловушками для техники Запада
04 января 2024, 07:15

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.
По его словам, дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволяют захватывать в ловушку огромные груды бронетехники и уничтожать их.

Большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

К октябрю 2023 года украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.

Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#всу
#военная техника
#сво
#танки
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Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ
Экс-депутат Фарион назвала использование русского языка границей своих и чужих
04 января 2024, 06:20

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые говорят на русском языке. Это негативно сказывается на ходе конфликта с Россией, полагает она.
По мнению Фарион, использование русского языка в период боевых действий является границей между «своими» и «чужими».

«Ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. И непонятно, где чужой, где свой?», — прокомментировала бывший парламентарий ситуацию, когда тот или иной язык имеется решающее значение.

Ранее Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования.

15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.

Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

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#всу
#украина
#депутаты
#россия
#русский язык
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МО РФ: ПТРК «Корнет» уничтожил расчёт дронов ВСУ на расстоянии почти в 5 км
04 января 2024, 05:43

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

ПТРК «Корнет» уничтожил расчет FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с расстояния в 4,6 километра. Об этом рассказал в интервью телеканалу Минобороны России «Звезда» командир расчёта ПТРК с позывным «Мясник».
«Расстояние до противника было 4,6 км. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном, сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — рассказал он.




По словам военнослужащего, российские разведчики каждый день обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение с помощью различного вооружения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
#дрон
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