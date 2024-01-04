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ТАСС пишет, что пакет военной помощи, который передали Украине 27 декабря, стал последним из тех, что США готовы выделить без согласия Конгресса.
Из этого следует, что без одобрения Конгресса Вашингтон не сможет материально поддержать ВСУ. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, часть оружия для ВСУ, о поставках которого Америка объявила на прошлой неделе, украинская сторона получит позже.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.
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«Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. Сразу после Рождества. И нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать», —сообщил Джон Кирби.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.
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Мария Фирсова