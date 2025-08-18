18 августа 2025, 17:43

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американские власти узнали и представителей Украины, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios.





Напомним, что сегодня вечером между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта. После у президента США состоится встреча с европейскими лидерами, которые поддерживают киевский режим.





«Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли <...> Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник», — передает портал.