Axios: власти США уточнили, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американские власти узнали и представителей Украины, наденет ли Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios.



Напомним, что сегодня вечером между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта. После у президента США состоится встреча с европейскими лидерами, которые поддерживают киевский режим.

«Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли <...> Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник», — передает портал.

Как предполагают некоторые источники, на переговоры Зеленский прибудет в том же пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.
Иван Мусатов

