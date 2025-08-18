Зеленский переговорил с Келлогом перед встречей с Трампом

18 августа 2025, 17:26

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский переговорил со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом. Этим глава киевского режима поделился в своем telegram-канале.





Напомним, что сегодня вечером у Зеленского и европейских лидеров пройдут переговоры с Трампом в Белом доме. В ходе них будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.





«Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи — очень серьезно», — пишет Зеленский.