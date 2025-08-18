Sky News: встреча Путина, Зеленского и Трампа может пройти в Риме или в Женеве

18 августа 2025, 14:44

Фото: iStock/sb2010

Трехсторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может пройти в Риме или в Женеве. Об этом сообщает телеканал Sky News.





Данная встреча должна состояться в рамках урегулирования украинского конфликта. Место проведения трехстороннего саммита выбирают европейские дипломаты по просьбе американских властей. Предварительно, если будет достигнута договоренность о данной встрече, то она должна пройти в конце этой недели.





«Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», — передает телеканал.