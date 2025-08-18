Sky News: встреча Путина, Зеленского и Трампа может пройти в Риме или в Женеве
Трехсторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может пройти в Риме или в Женеве. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Данная встреча должна состояться в рамках урегулирования украинского конфликта. Место проведения трехстороннего саммита выбирают европейские дипломаты по просьбе американских властей. Предварительно, если будет достигнута договоренность о данной встрече, то она должна пройти в конце этой недели.
«Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», — передает телеканал.
Напомним, что вечером 18 августа состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. По ее итогам должно стать известно о проведении трехстороннего саммита с участием Путина.