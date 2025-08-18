Раскрыта цель срочного визита лидеров ЕС на переговоры Трампа и Зеленского
Политолог Конфисахор: Лидеры ЕС хотят лично узнать планы Трампа по конфликту
Лидеры ЕС едут на встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы напрямую узнать его планы по урегулированию украинского конфликта. Так считает политолог Александр Конфисахор.
Он пояснил, что заявления Трампа часто противоречат друг другу и не всегда понятны мировой общественности.
«Они туда едут для того, чтобы буквально расставить все точки над i, и понять, что же Трамп хочет и каким образом он хочет разрулить вот эту сложившуюся ситуацию», — пояснил Конфисахор в беседе с Pravda.Ru.
По мнению эксперта, по итогам встречи Трампа с Зеленским последний, вероятно, будет готов подписать некоторые договорённости.
В свою очередь член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Елена Фритц заявила «Известиям», что Зеленский не имеет реальных рычагов давления на Вашингтон.
«Визит Зеленского в Вашингтон — это не рядовой протокольный случай. В отличие от февраля, когда в Овальном кабинете ему устроили настоящую выволочку, Трамп на этот раз выберет более уважительный тон. Он подчеркнет: решение остается за Киевом. Но между строк посыл прозрачен: либо мир на условиях, согласованных с Москвой, либо конец американской помощи», — пояснила Фритц.
Кроме того, по её словам, ЕС попытается повлиять на итоги встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку прямое соглашение между Москвой и Вашингтоном может вывести их из числа участников мировых решений.
Фритц также выразила мнение, что на встрече Трампа с Зеленским никаких важных договорённостей достигнуть не получится, а положение главы киевского режима только ухудшится.