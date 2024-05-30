Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи похвалил студентов США за протесты против действий Израиля в секторе Газа и за поддержку палестинского народа. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте офиса верховного лидера Ирана.
По его словам, пробудившаяся совесть заставила молодежь встать на защиту угнетенных женщин и детей.
Поддержка и солидарность профессоров американских вузов может дать долю утешения перед лицом «полицейской жестокости» американского правительства, а также того давления, которое оно оказывает на педагогов и студентов.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Вы сформировали отделение Фронта сопротивления и начали почетную борьбу перед лицом безжалостного давления вашего правительства», — написал он.
Поддержка и солидарность профессоров американских вузов может дать долю утешения перед лицом «полицейской жестокости» американского правительства, а также того давления, которое оно оказывает на педагогов и студентов.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Дарья Осипова